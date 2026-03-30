Due giovani stavano scendendo da un bivacco situato a 1.800 metri di quota quando si è verificato un incidente fatale. Uno dei due, di 25 anni, è morto davanti al suo amico. I due avevano trascorso la notte al bivacco Frattini e, durante la discesa, hanno abbandonato il sentiero a quota 1.

LA TRAGEDIA. I due avevano dormito al bivacco Frattini e stavano tornando a valle ma hanno abbandonato il sentiero a quota 1.800 metri. Il giovane, milanese, è scivolato in un canale di roccia per un centinaio di metri. Il giovane, che era in compagnia di un amico, si trovava a una quota di 1.800 metri quando è scivolato per circa un centinaio di metri lungo un canalone. Una volta individuato dai soccorritori, il ragazzo era purtroppo già deceduto. Stando a quanto riferito dall’amico che era con lui, i due, dopo aver lasciato l’auto a Fiumenero, frazione di Valbondione, sabato si sono messi in cammino con l’obiettivo di raggiungere il bivacco Frattini, a circa 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Stavano tornando a valle, l’incidente a 1.800 metri: il 25enne è morto davanti all’amico

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