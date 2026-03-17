Durante un viaggio di ritorno dalle Paralimpiadi, alcuni poliziotti hanno assistito un automobilista colto da arresto cardiaco, intervenendo prontamente per prestargli soccorso. I agenti, che si trovavano sulla strada, hanno messo in atto manovre di primo soccorso fino all’arrivo dei mezzi di emergenza. L’intervento ha permesso di stabilizzare la situazione e di trasferire l’uomo in ospedale.

Bassano del Grappa – Una normale trasferta di lavoro si è trasformata in un provvidenziale intervento salvavita. I protagonisti di questa storia a lieto fine sono un capo squadra e un operatore del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Senigallia (Ancona). I due agenti stavano rientrando alla base dopo aver prestato servizio in occasione delle Paralimpiadi di Cortina quando, transitando nel Vicentino, si sono trovati di fronte a una scena drammatica che ha richiesto tutta la loro prontezza e preparazione. Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. “Accumuli fino a 30 cm” Lo schianto contro il palo e l'airbag esploso. Tutto è accaduto mentre la pattuglia, appena uscita dal casello autostradale, stava percorrendo una strada nel territorio di Rosà, a ridosso di Bassano del Grappa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Poliziotti eroi salvano un automobilista in arresto cardiaco: stavano tornando dalle Paralimpiadi

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