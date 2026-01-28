Stati Generali Sostenibilità Sicurezza 2026 | valori umani vs AI

In un’Italia in fermento, si sono aperti gli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza 2026. Al centro della discussione c’è come integrare i valori umani nei sistemi di intelligenza artificiale. Le aziende e i tecnici si sono confrontati su come evitare che le macchine prendano decisioni senza considerare l’etica e il rispetto per le persone. La sfida resta quella di trovare un equilibrio tra tecnologia e umanità, per evitare che l’automazione sottragga valore alla vita quotidiana.

Incorporare i valori umani nei sistemi intelligenti: è questa la sfida al centro degli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza 2026. Ebbene sì, la nota Fondazione E-novation si prepara a un appuntamento di particolare rilevanza strategica. Il riferimento è agli Stati Generali della Sostenibilità, in programma il 26 marzo, e gli Stati Generali della Sicurezza, previsti per il 27 marzo, che si terranno nel Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari a Roma. INTELLIGENZA ARTIFICIALI E VALORI UMANI: QUALE SARA' IL FUTURO? SE NE PARLA A STATI GENERALI DELLA SOSTENIBILITA' E SICUREZZA 2026 A ROMA.

