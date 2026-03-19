Stati Generali Sostenibilità Sicurezza 2026 | cultura e dialogo a Roma

A Roma il 26 e 27 marzo 2026 si terranno gli Stati Generali sulla Sostenibilità, Sicurezza e Sviluppo Umano. L’evento riunisce esperti, rappresentanti istituzionali e attori coinvolti in queste tematiche per confrontarsi su progetti e iniziative. La due giorni si svolge in una sede ancora da definire e rappresenta un momento di discussione sui temi più attuali legati alla crescita sostenibile e alla sicurezza.

Tutto pronto a Roma per un interessantissimo evento. Il 26 e 27 marzola Città Eternasarà sotto i riflettori internazionali in tema di sostenibilità, sicurezza e sviluppo umano. Ebbene sì, come avevamo anticipato nelle ultime settimane, qui nel nostro blog, nella prestigiosa cornice del Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari si terrà il grande evento degli “Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza“ Un evento assai curioso e interessante, denso di spunti di riflessione, promosso dalla Fondazione E-novation e dalla Fondazione Italia Sostenibile, con il patrocinio di importanti realtà istituzionali e associative. L’obiettivo è promuovere la “Cultura della Vita”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Stati Generali Sostenibilità Sicurezza 2026: cultura e dialogo a Roma Articoli correlati Stati Generali Sostenibilità Sicurezza 2026: valori umani vs AIIncorporare i valori umani nei sistemi intelligenti: è questa la sfida al centro degli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza 2026. Cultura: Aurigemma, Stati generali cinema a Roma momento importante per confrontoIl presidente Antonello Aurigemma sottolinea l'importanza del cinema e della notte per l'economia e la cultura di Roma. Una raccolta di contenuti su Stati Generali Sostenibilità Temi più discussi: Regione presenta gli ‘Stati generali dell’economia della salute’; Diritto alla salute e sanità sostenibile: Stati Generali a Varese; Dialisi peritoneale, la cura sostenibile che l’Italia usa poco. L’appello dei nefrologi per potenziare la domiciliarità; Da Napoli un messaggio di pace e dialogo euromediterraneo. Sovranità digitale e AI: le 6 priorità emerse agli Stati Generali della Sostenibilità Digitale 2025Quali sono le priorità espresse dal management delle aziende italiane riguardo al tema della sovranità digitale e a quello dello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale? E’ stato questo uno dei temi ... 01net.it Stati generali natalità: Mattarella, rinnovo generazionale debole inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici e sulla coesioneIntervento Stati generali natalità: Mattarella, rinnovo generazionale debole inciderà sulla sostenibilità dei conti pubblici e sulla coesione 27 Novembre 2025 @ 12:30 (Foto Paolo Giandotti - Ufficio ... agensir.it Economia della Salute. Stati Generali 19-20–21 marzo 2026 | Villa Napoleonica Un momento di confronto tra istituzioni, professionisti sanitari, mondo accademico e Terzo Settore per individuare soluzioni concrete a sostegno della sostenibilità del Servizio - facebook.com facebook