Alla fine dell'anno accademico 20252026, l'Università degli Studi di Milano ha registrato un aumento del 2,6% negli iscritti rispetto all'anno precedente, raggiungendo un totale di 18.000 studenti. Tra le novità, il primo corso di laurea in Economia aziendale completamente online ha attirato numerosi studenti, portando a un incremento delle iscrizioni e alla chiusura di un ciclo di studi tradizionale.

Milano, 30 marzo 2026 - Prima laurea online e iscrizioni in crescita alla Statale. L'Università degli Studi di Milano ha chiuso l'anno accademico 20252026 segnando un +2,6%, con 18.464 immatricolati quest'anno rispetto ai 17.990 dell'anno accademico 20242025. I corsi di laurea più gettonati. A trainare sono le lauree magistrali e le lauree a ciclo unico, che crescono rispettivamente del 10,2% e del 6,3%. Tra le facoltà che hanno registrato un aumento significativo ci sono Giurisprudenza (+9,6%), e Scienze Motorie (+8,7%). Aumento anche per Scienze del Farmaco (17,4%), corso affine del semestre aperto, Medicina Veterinaria (+13,5%) e Medicina e Chirurgia (+12,5%), che per il prossimo anno accademico aveva aumentato i posti secondo indicazioni ministeriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Statale, crescono gli studenti e via la primo corso totalmente online di Economia aziendale

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