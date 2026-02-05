‘Crescono’ gli studenti del classico Leopardi

Il liceo classico Leopardi di Aulla continua ad attirare studenti e a offrire loro spazi di crescita. La scuola si conferma un ambiente vivo e dinamico, dove gli studenti trovano occasioni per migliorarsi e sviluppare le proprie capacità. La scuola, infatti, si distingue per l’attenzione che dedica ai ragazzi, creando un luogo che va oltre le aule tradizionali.

Il liceo classico Leopardi di Aulla si conferma un ambiente vivo, dinamico e capace di offrire ai propri studenti occasioni preziose di crescita. Tra conferenze di alto livello, riflessioni, successi sportivi e riconoscimenti, la scuola continua a distinguersi come luogo in cui il sapere dialoga con il mondo. Grande interesse ha suscitato la conferenza sulle 'Nuove prospettive e sfide nel panorama politico globale", tenuta da Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea all'Università di Pisa. L'incontro, organizzato da LuniLicei in collaborazione con l'Accademia Apuana della Pace, ha offerto agli studenti strumenti preziosi per comprendere la complessità degli equilibri internazionali e le trasformazioni in atto nello scenario politico mondiale.

