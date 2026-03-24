Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorprese

Da venerdì 30 marzo torna su TV8 la nuova stagione del GialappaShow, condotto dalla Gialappa’s Band e prodotto da Banijay Italia. La trasmissione si apre con l’intervento di Jovanotti, che sarà il primo ospite della stagione. La trasmissione ha già suscitato interesse tra il pubblico, che attende con curiosità le nuove puntate.

In onda dal 30 marzo. Sarà Jovanotti ad aprire la nuova, attesissima stagione del GialappaShow, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band e prodotto da Banijay Italia. Il programma debutterà il 30 marzo, ogni lunedì alle 21:30, in prima visione su TV8, disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Con la sua consueta autoironia per rispondere alle battute della Gialappa’s, Jovanotti affiancherà alla conduzione Mago Forest, ormai volto stabile dello show, giunto alla sua settima stagione. La formula di una coppia di conduttori diversa in ogni puntata resta uno dei tratti distintivi del programma: negli anni si sono alternati ospiti molto diversi tra loro, come Laura Pausini, Valentino Rossi, Miriam Leone e Pierfrancesco Favino. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorprese Articoli correlati Leggi anche: Sinner-Alcaraz, la sfida (10 Gennaio) a Seul accende la nuova stagione tennis su Sky. In differita TV8 Softball, la nuova stagione è alle porte: Bollate prepara sorpreseIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... GialappaShow – Arriva la seconda stagione del Grande Fratello RIP! Tutto quello che riguarda Al via la nuova stagione del... Temi più discussi: Jovanotti sarà il primo co-conduttore nella nuova edizione del GialappaShow; Sky e NOW: cosa vedere dal 29 marzo al 4 aprile; Jovanotti co-conduttore nella nuova edizione del GialappaShow. Jovanotti il primo co-conduttore della nuova stagione del GialappaShowSarà Jovanotti ad aprire la nuova attesissima stagione del GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, prodotto da Banijay Italia, al via dal 30 marzo, ogni ... ansa.it Jovanotti sarà il primo co-conduttore nella nuova edizione del «GialappaShow»Il cantautore si aggiunge alla lunga lista di personaggi che scelgono di diventare presentatori per una sera al fianco del Mago Forest, su Tv8 e Sky ... corriere.it L’importante è che qualcuno lo abbia detto Il #GialappaShow vi aspetta lunedì alle 21:30 in prima visione su Tv8. - facebook.com facebook Lei è pronta… E anche il suo alluce lo è Lunedì 30 marzo alle 21:30 non prendete impegni perché torna il #GialappaShow in prima visione su Tv8. x.com