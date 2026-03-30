Il cantante è il primo co-conduttore della nuova stagione del programma comico GialappaShow

Questa sera alle 21.30 su Tv8 parte la nuova stagione di GialappaShow, il programma comico condotto dalla Gialappa’s Band. La trasmissione, che vede come co-conduttore il cantante, torna dopo il successo di critica e ascolti delle edizioni precedenti. La stagione 2026 sarà trasmessa anche in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW.

D opo il grande riscontro di critica e ascolti delle scorse stagione, riparte questa sera alle 21.30 su Tv8 l’edizione 2026 di GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con (le voci di) Marco Santin e Giorgio Gherarducci, anche in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW. Confermato il Mago Forest al timone della trasmissione. Come gli scorsi anni, verrà affiancato da un co-conduttore diverso in ogni puntata: si comincia con Jovanotti. “GialappaShow”, il ritorno dell’irriverenza: tra il caos del Mago Forest e la sorpresa Jovanotti X Leggi anche › Jovanotti due anni dopo l’incidente in bici: «Mi fa ancora male, il dolore è un compagno di viaggio: insieme andremo lontano» GialappaShow 2026 su Tv8 stasera puntata 30 marzo nuova stagione, orario: ospite Jovanotti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il cantante è il primo co-conduttore della nuova stagione del programma comico "GialappaShow" Articoli correlati Leggi anche: GialappaShow: il ritorno dei “mostri” – dal ritorno di Maccio Capatonda tutte le follie della nuova stagione Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorpreseIn onda dal 30 marzo Sarà Jovanotti ad aprire la nuova, attesissima stagione del GialappaShow, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santindella... La nuova stagione del Grande Fratello RIP - GialappaShow St.6