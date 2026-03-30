Il primo ministro britannico ha confermato che le forze del Regno Unito non saranno inviate in Iran, affermando chiaramente che il paese non parteciperà a un eventuale conflitto in quella regione. Questa dichiarazione arriva in risposta alle tensioni crescenti e alle discussioni sulla possibilità di un intervento militare. Nessun altro dettaglio o sviluppo sulla situazione è stato comunicato al momento.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ribadito che le truppe britanniche non saranno presenti sul territorio iraniano, sottolineando ancora una volta che "questa non è la nostra guerra". Secondo quanto riferisce l'emittente britannica Bbc, Starmer ha dichiarato ai giornalisti che "questa non è la nostra guerra e non abbiamo intenzione di farci coinvolgere", in merito alla possibilità di truppe britanniche in Medio Oriente. Il primo ministro britannico ha poi difeso la sua posizione durante tutto il conflitto, affermando che il Regno Unito sta adottando "misure difensive" per proteggere "le vite britanniche, gli interessi britannici e, naturalmente, i nostri alleati nella regione". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Starmer: "No all'invio di truppe britanniche, non è la nostra guerra"

Articoli correlati

Groenlandia, Telegraph: "Starmer discute invio di truppe inglesi"Il primo ministro britannico Keir Starmer sta tenendo colloqui con gli alleati europei su un possibile dispiegamento militare in Groenlandia,...

Guerra in Ucraina: Francia e Regno Unito annunciano l’invio di truppe al termine della guerra, “no” di RomaAlla conferenza stampa dei Volenterosi Macron e Starmer tirano dritto: “Dispiegheremo truppe in Ucraina al termine della guerra”.

Una raccolta di contenuti su Starmer No all'invio di truppe...

Temi più discussi: Tgcom24: Telefonata Trump-Starmer per sbloccare Hormuz Video; Brexit, dopo le parole del sindaco di Londra a Repubblica: Torna lo psicodramma nazionale; La politica di Keir Starmer sulla guerra in Iran è una ricetta per la catastrofe; Stretto di Hormuz, sei Paesi (Italia inclusa) sono pronti a inviare navi: Ma solo se cessano le ostilità. È un'intesa politica, non militare.

Meloni, call con Starmer. Il no all’invio di truppeOre di riflessioni, contatti frenetici. Con un punto fermo: il governo, ad oggi, non considera un’ipotesi l’invio di soldati italiani in Ucraina. Fino all’ultimo la presenza di Giorgia Meloni alla ... ilmessaggero.it

Meloni, call con Starmer: no all'invio di soldati italiani in UcrainaROMA - Ore di riflessioni, contatti frenetici. Con un punto fermo: il governo, ad oggi, non considera un'ipotesi l'invio di soldati italiani in Ucraina. Fino all'ultimo la presenza di Giorgia Meloni ... ilgazzettino.it

Il premier Starmer è in difficoltà e si trova a dover affrontare diverse sfide nei prossimi mesi, che si sommano a ripetuti errori autoinflitti - facebook.com facebook

Rogo antisemita a Londra, ora Starmer non fischietti: ecco cosa significa normalizzare l’odio di @iurimariaprado x.com