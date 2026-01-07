Guerra in Ucraina | Francia e Regno Unito annunciano l’invio di truppe al termine della guerra no di Roma

Durante l’ultima riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, Francia e Regno Unito hanno annunciato l’invio di truppe al termine del conflitto in Ucraina, mentre Roma ha espresso il suo dissenso. Sono emerse nuove prospettive e accordi sulla futura visione europea, evidenziando le diverse posizioni tra gli alleati e le sfide nel definire una strategia comune post-guerra.

Dall’ennesima riunione della Coalizione dei Volenterosi, tenutasi ieri a Parigi, sono usciti nuovi spunti e alcuni interessanti memorandum d’intesa sulla visione europea di ciò che accadrà finita la guerra. Facciamo uno spoiler: nessuno di essi andrà bene a Mosca. Con l’attenzione internazionale spostata su altri teatri (Venezuela e Groenlandia su tutti), pare ormai essere passato in sordina il fatto che lo sforzo diplomatico americano sembra ormai essere in una fase di sostanziale stallo. Questo non impedisce però agli alleati di Kiev e allo stesso Volodymyr Zelensky di cimentarsi nella firma di accordi e memorandum che, molto probabilmente, non verranno mai implementati. 🔗 Leggi su Panorama.it

