Groenlandia Telegraph | Starmer discute invio di truppe inglesi

Il primo ministro britannico Keir Starmer sta valutando la possibilità di inviare truppe in Groenlandia, in collaborazione con gli alleati europei. La discussione riguarda un potenziale dispiegamento militare nell’ambito di una missione NATO volta a rafforzare la sicurezza nella regione artica. La decisione, ancora in fase di valutazione, riflette l’attenzione crescente sulle questioni strategiche e di sicurezza in questa zona.

Il primo ministro britannico Keir Starmer sta tenendo colloqui con gli alleati europei su un possibile dispiegamento militare in Groenlandia, nell'ambito di una potenziale missione Nato per rafforzare la sicurezza nell'Artico, secondo un articolo pubblicato su "The Telegraph". L'iniziativa, di cui si e' iniziato a discutere giovedi' scorso a Bruxelles, mira a rispondere alle preoccupazioni espresse dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump circa possibili azioni da parte di Russia o Cina nella regione.Trump ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero acquistare l' isola strategica, un territorio autonomo della Danimarca, e non ha escluso l'uso della forza per annetterla, osserva il quotidiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

