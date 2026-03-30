Stamoto vandali in azione Una strage di specchietti

Nella notte, alcuni sconosciuti hanno rotto circa dieci specchietti di auto parcheggiate in via Castelmerlo, vicino all’area dell’ex caserma. I danni sono stati causati probabilmente con calci o mazze. I residenti hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Brutto risveglio per i residenti di via Castelmerlo. L’altra notte, i soliti ignoti si sono divertiti a spaccare, con tutta probabilità a calci o utilizzando mazze, gli specchietti di una decina di macchine che erano in sosta nella strada che costeggia l’area dell’ex caserma Stamoto. Questa volta le auto non sono state ‘visitate’ come accaduto in altre circostanze negli scorsi mesi, ma fatte oggetto di vandalismi fini a se stessi. Un episodio che si somma a una situazione di ‘convivenza’ diventata insostenibile per i cittadini, stanchi di dover sopportare gli effetti dell’abbandono della Stamoto, diventata a tutti gli effetti un ‘refugium peccatorum’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stamoto, vandali in azione. Una strage di specchietti Articoli correlati Leggi anche: Strage di specchietti delle auto in zona Massarenti Firenze, strage di specchietti in via Pisana, la rabbia dei residentiFirenze, 17 gennaio 2026 - Una strage di specchietti, stamani all'alba, appena fuori porta San Frediano a Firenze. Approfondimenti e contenuti su Stamoto vandali in azione Una strage di... Valsolda, vandali in azione: distrutti tutti gli autoveloxVandali in azione nella notte a Valsolda. E’ la stessa amministrazione comunale a comunicare ai cittadini che tutti gli autovelox presenti sul territorio (ad eccezione di quello di San Mamete perché ... espansionetv.it Vandali in azione. Il sindaco: Adesso bastaIl rubinetto di una fontanella pubblica sparito tre volte. E poi cestini distrutti e attrezzature pubbliche danneggiate. Da inizio anno il conto dei danni provocati da vandali e teppisti a Mandello ... ilgiorno.it