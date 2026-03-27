Strage di specchietti delle auto in zona Massarenti

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, in zona Massarenti, tra via Castelmerlo e via Spartaco, sono stati danneggiati diversi specchietti di automobili parcheggiate lungo la strada. Gli agenti hanno rilevato i danni e stanno verificando eventuali testimonianze o immagini di sorveglianza per identificare i responsabili. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

La denuncia arrivata online da un residente. Di Benedetto (Lega): “Servono più controlli” Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, tra via Castelmerlo e via Spartaco, in zona Massarenti, sono stati danneggiati diversi specchietti di automobili parcheggiate in strada. La denuncia parte da un residente, che ha pubblicato alcune foto in un gruppo Facebook di abitanti della zona. “L'altra notte sono stati spaccati decine di specchietti tra via Castelmerlo e via Spartaco Forse sarebbe il caso di installare un po' di telecamere in zona, visto che non ci sono”, scrive nella didascalia che accompagna le foto. Anche Matteo Di Benedetto, capogruppo in Consiglio comunale per la Lega, ha commentato la notizia in una nota: “Non si tratta di un fatto isolato, ma dell’ennesimo segnale di degrado che richiede un intervento concreto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Strage di specchietti delle auto in zona Massarenti Articoli correlati Leggi anche: Rompe specchietti e vetri delle auto parcheggiate: identificato e denunciato Firenze, strage di specchietti in via Pisana, la rabbia dei residentiFirenze, 17 gennaio 2026 - Una strage di specchietti, stamani all'alba, appena fuori porta San Frediano a Firenze. Tutti gli aggiornamenti su Strage di specchietti delle auto in... Strage di Crans-Montana, polizze insufficienti per risarcire le vittime. L’assicurazione Axa: Somme limitateMentre il Tribunale di Sion valuta la possibile scarcerazione di Jacques Moretti, accusato di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio doloso per la strage di Capodanno a Crans-Montana, ... ilfattoquotidiano.it Strage di Crans-Montana: 400mila franchi di cauzione per i coniugi Moretti/ Risultano nullatenentiA Lo Stato delle Cose le ultime novità sulla strage di Crans-Montana: la procura potrebbe chiedere 400mila franchi di cauzione per i coniugi Moretti Sembra essere ormai tracciata la strada che porterà ... ilsussidiario.net