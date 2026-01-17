firenze strage di specchietti in via pisana la rabbia dei residenti

Stamattina, all’alba, via Pisana a Firenze è stata teatro di numerosi danni agli specchietti delle auto, provocati da un episodio di vandalismo. I residenti esprimono preoccupazione per la sicurezza e l’ordine pubblico nell’area. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e prevenire ulteriori incidenti similari.

Firenze, 17 gennaio 2026 - Una strage di specchietti, stamani all'alba, appena fuori porta San Frediano a Firenze. Un uomo, poi fermato dai carabinieri, poco dopo le 7, ha rotto tutti i retrovisori lato marciapiede delle macchine in sosta da via dell'Anconella fino a via Pisana dopo piazza Pier Vettori. L' uomo è stato interrotto dal suo raid vandalico solo all'arrivo dei militari, avvisati da una persona che si era svegliata presto per andare al lavoro: “Ho sentito dei colpi metallici, poi ho notato quest’uomo in stato di alterazione forse per l'uso di sostanze che colpiva le auto utilizzando un cartello stradale con il palo divelto da qualche parte, e lo hanno bloccato poco prima dell'ingresso di Villa Strozzi ” Scatta la rabbia nel rione del Pignone, già ripetutamente e duramente colpito da atti vandalici alle macchine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

