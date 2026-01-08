Lago Trasimeno stabilimento balneare di Passignano cerca un nuovo gestore | concessione fino al 2037

L’Unione dei Comuni del Trasimeno ha pubblicato un bando per l’affidamento in concessione dello stabilimento balneare di Passignano sul Trasimeno, situato in via Lungolago Giampesi. La concessione, valida fino al 2037, rappresenta un’opportunità per gestori interessati a proseguire l’attività in una delle località più apprezzate del lago. La gestione attuale è scaduta il 31 ottobre 2023.

Cambio alla guida dello storico stabilimento balneare di Passignano sul Trasimeno. L'Unione dei Comuni del Trasimeno ha pubblicato il bando di pubblico incanto per l'affidamento in concessione della struttura demaniale, situata in via Lungolago Giappesi, la cui gestione attuale è scaduta il 31. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

