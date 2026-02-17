Lavori di protezione dalle mareggiate senza autorizzazioni? Sequestrata area e stabilimento balneare

La Capitaneria di Porto di Empedocle ha sequestrato un’area sulla terza spiaggia di Eraclea Minoa, dopo aver scoperto lavori di protezione dalle mareggiate eseguiti senza autorizzazioni. L’intervento è stato condotto con il supporto dei carabinieri, che hanno identificato le manomissioni nella zona, dove sono stati installati steccati di legno e sacchi di sabbia senza permessi ufficiali.

Dopo i controlli congiunti di fine gennaio, le verifiche sono andate avanti anche nella giornata di ieri. Stamani sono stati collocati i sigilli e il titolare è stato deferito alla Procura La Capitaneria di Porto Empedocle, con il supporto dei carabinieri, ha sequestrato un'area della terza spiaggia di Eraclea Minoa. Si tratta della zona dove, nelle scorse settimane, sarebbero stati eseguiti lavori di protezione dalle mareggiate per uno stabilimento balneare. Dopo i controlli congiunti di fine gennaio, le verifiche sono andate avanti anche nella giornata di ieri. E stamani sono stati collocati i cartelli di sequestro dell'area e della struttura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Sequestrato uno stabilimento balneare nel Golfo di PolicastroÈ stato disposto il sequestro di uno stabilimento balneare a Capitello, frazione di Ispani, nel Golfo di Policastro.

Maxi evasione stabilimento balneare: ricavi "in nero" per oltre 1,3 milioni di euroUn’indagine ha portato alla luce una significativa evasione fiscale in uno stabilimento balneare di Fasano, con ricavi non dichiarati superiori a 1,3 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.