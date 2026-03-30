Squadre confermate e formazioni complete nell’amichevole internazionale in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026 canale TV live streaming

Nell’attesa della Coppa del Mondo FIFA 2026, si svolge un’amichevole internazionale tra Colombia e Francia, con le formazioni ufficiali confermate e tutte le squadre complete. L’incontro si terrà domenica allo Stadio Nordovest, e sarà trasmesso in diretta su canali TV e piattaforme di streaming. Il web si concentra sulle scelte delle due selezioni per questa partita di preparazione.

2026-03-29 20:04:00 Il web non parla d’altro: Colombia e Francia hanno confermato le loro squadre titolari per l’incontro di domenica allo Stadio Nordovest in un’amichevole internazionale. La partita in casa della squadra della NFL, i Washington Commanders, fa parte di una serie di partite di esibizione che si svolgono in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026, che inizierà l’11 giugno e sarà co-ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. Entrambi i paesi sono entrati in campo giovedì, quando la Colombia ha perso 2-1 contro la Croazia a Orlando e la Francia ha battuto il Brasile con lo stesso risultato in Massachusetts. 101GreatGoals.com contiene le notizie sulla formazione di Colombia vs Francia, oltre a dettagli su come guardarla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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