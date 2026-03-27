squadre confermate e formazioni complete nelle amichevoli internazionali in vista dei mondiali del 2026 canale tv live streaming

Le squadre nazionali si preparano per i prossimi Mondiali del 2026 con amichevoli internazionali che vedranno alcune formazioni complete e confermate. Tra gli incontri in programma, un match si svolgerà ad Amsterdam tra l’Olanda e la Norvegia, entrambe senza giocatori chiave. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire l’evento dal vivo.

2026-03-27 21:39:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Olanda affronta la Norvegia ad Amsterdam in un’amichevole con entrambe le squadre prive di giocatori chiave. Entrambe le squadre sperano di fare una grande impressione ai Mondiali del 2026 dopo aver superato rapidamente la qualificazione. I padroni di casa dovranno fare a meno del capocannoniere Memphis Depay per infortunio. Il talismano norvegese Erling Haaland è stato fatto riposare dal tecnico Stale Solbakken. 101GreatGoals.com ha le notizie complete sulla squadra di Olanda vs Norvegia. L’Olanda ha confermato la squadra contro la Norvegia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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