Sport in tv oggi lunedì 30 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Lunedì 30 marzo, la programmazione sportiva in tv offre alcune competizioni, dopo un weekend ricco di eventi. Sono previste alcune partite e gare, con possibilità di visione sia in televisione che in streaming. La giornata presenta un palinsesto più tranquillo rispetto ai giorni precedenti, con appuntamenti sportivi che coinvolgono squadre e atleti italiani e internazionali.

Quest’oggi, lunedì 30 marzo, ci aspetta una giornata abbastanza soft dopo la scorpacciata di eventi dell’ultimo weekend anche se il menù odierno propone comunque alcune competizioni interessanti in chiave azzurra e non solo. In attesa dei match decisivi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio, prosegue nel frattempo a Ogden (Utah) il torneo iridato maschile di curling. Sul ghiaccio statunitense continua il round robin della manifestazione e l’Italia del team Spiller affronta un doppio impegno contro Svizzera e Scozia nel tentativo di restare in corsa per un posto ai playoff. Comincia a Palma di Maiorca la settimana di grande vela internazionale dedicata al Trofeo Princesa Sofia, mentre in Bulgaria sono previste le finali di specialità di una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 30 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Articoli correlati Sport in tv oggi (lunedì 2 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 2 marzo, si preannuncia una lunga ed intensa giornata di sport per aprire la nuova settimana. Sport in tv oggi (lunedì 9 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingQuest’oggi, lunedì 9 marzo, comincia ufficialmente una nuova settimana di sport con tanti eventi in programma e molte discipline coinvolte. Altri aggiornamenti su Sport in tv oggi lunedì 30 marzo orari... Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 20 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in TV, la programmazione di domenica 29 marzo 2026: Errani-Paolini poi Sinner, che giornata; Tennis in tv: oggi Sinner sfida Tiafoe; Dove vedere Sinner-Lehecka a Miami: lo sport in tv di domenica 29 marzo. Sport in tv oggi (lunedì 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingQuest'oggi, lunedì 30 marzo, ci aspetta una giornata abbastanza soft dopo la scorpacciata di eventi dell'ultimo weekend anche se il menù odierno propone ... oasport.it Sport in tv oggi (domenica 29 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, domenica 29 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it I biancazzurri possono entrare nella leggenda dello sport abruzzese - facebook.com facebook Musica e sport, in 14 mila alla Deejay Ten di Torino. La prima tappa dell'edizione 2026 della corsa ideata da Linus #ANSA x.com