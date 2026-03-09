Sport in tv oggi lunedì 9 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 9 marzo, si apre una nuova settimana di sport con numerosi eventi in programma. Sono previsti incontri e competizioni di diverse discipline trasmesse in televisione e disponibili in streaming. Gli appassionati possono seguire partite, gare e incontri in vari orari, consultando i programmi per scoprire come e dove seguirli. La giornata si presenta ricca di appuntamenti sportivi per gli spettatori.

Quest'oggi, lunedì 9 marzo, comincia ufficialmente una nuova settimana di sport con tanti eventi in programma e molte discipline coinvolte. Riflettori puntati sul day-6 delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in cui gli atleti italiani proveranno a togliersi delle soddisfazioni importanti andando a caccia di una medaglia o comunque di un risultato di prestigio. Filippo Ganna punta al successo nella cronometro individuale che apre la Tirreno-Adriatico, mentre va in scena anche la seconda tappa della Parigi-Nizza. Prosegue nel frattempo il prestigioso torneo combined di tennis a Indian Wells con i sedicesimi di finale dei tabelloni di singolare (in campo anche i doppi con Jannik Sinner in coppia con Reilly Opelka e le campionesse olimpiche Sara ErraniJasmine Paolini che sperano di andare avanti).