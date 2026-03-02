Sport in tv oggi lunedì 2 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Quest'oggi, lunedì 2 marzo, si preannuncia una lunga ed intensa giornata di sport per aprire la nuova settimana. Il menù odierno prevede tanti eventi con protagoniste un discreto numero di discipline diverse, quando mancano ormai pochi giorni al via dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che prenderanno il via venerdì 6 marzo. Riflettori puntati in chiave azzurra sull'Italbasket, impegnata a Livorno contro la Gran Bretagna in un match da vincere assolutamente per blindare l'accesso alla seconda fase delle qualificazioni europee per i Mondiali 2027. Spazio anche per le staffette miste dei Mondiali Giovanili di biathlon e per tre finali riservate alla carabina nell'ambito dei Campionati Europei di tiro a segno.