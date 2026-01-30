Politica irpina in lutto si è spento Michelangelo Ciarcia

La politica irpina si sveglia con una brutta notizia. Michelangelo Ciarcia, uno dei protagonisti della scena locale, si è spento improvvisamente per un malore. La sua morte ha lasciato sgomento tra colleghi e amici, che lo ricordano come una persona sempre attiva e presente. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a un volto noto della politica della zona.

Lutto nel mondo della politica irpina. È morto Michelangelo Ciarcia, da quanto si apprende per un malore improvviso. Lo storico esponente del Partito democratico, riferimento di Venticano, fu tesoriere del partito di via Tagliamento a lungo, nonché candidato alle Regionali 2020. Negli ultimi anni ha guidato Alto Calore nella delicatissima fase pre-concordato nelle vesti di amministratore unico, poi dimessosi a marzo 2024. È stato inoltre coinvolto con altri 13 indagati sull'inchiesta relativa ai presunti corsi di formazione professionale "fantasma" destinati ai dipendenti di corso Europa.

