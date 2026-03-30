Spilamberto la croce salvata esposta in chiesa

A Spilamberto, la croce piegata lo scorso marzo sulla sommità del campanile della chiesa di Sant’Adriano è stata rimossa e collocata all’interno della chiesa. Questo intervento ha portato a un’accelerazione nel processo di esposizione della croce e del globo, che ora trovano collocazione stabile all’interno dell’edificio religioso. La decisione segue un forte interesse da parte della comunità e delle autorità locali.

Il forte interesse della croce piegatasi lo scorso marzo sulla sommità del campanile della chiesa parrocchiale di Sant’Adriano di Spilamberto ha accelerato l’iter dell’ esposizione di croce e globo all’interno della chiesa. "Grazie alla sollecitudine del parroco don Davide Sighinolfi, alla tempestività dell’architetto Stefano Meschiari, nonché al lavoro di diversi volontari - spiega Graziano Giacobazzi, memoria storica del paese- la croce in ferro battuto completa di globo cavo in rame, con i propri accessori (parafulmine e freccia segnavento) si erge ora all’interno della chiesa parrocchiale di Sant’Adriano, vicino a noi. Con l’imponenza di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spilamberto, la croce salvata esposta in chiesa Articoli correlati Cede la croce sulla torre campanaria a Spilamberto, transennato il centroIl cedimento strutturale ha richiesto l'intervento dell'autoscala da Modena: interdetto l'accesso a un appartamento e chiuse le strade circostanti in... Signa: ha un malore in chiesa, salvata da poliziotto che usa defibrillatoreSIGNA (FIRENZE) – Momenti di paura nella nella parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo, in piazza Cavour a Signa, dove una donna è stata... Altri aggiornamenti su Spilamberto la croce salvata esposta in... Argomenti discussi: Spilamberto, la croce salvata esposta in chiesa. SPILAMBERTO, CROCE PERICOLANTE: CHIUSA LA CHIESAChiesa chiusa per motivi di sicurezza a Spilamberto. Intorno alle 16 di ieri il personale del distaccamento vigili del fuoco di Vignola, insieme all’autoscala dalla Centrale di Modena e al Funzionario ... tvqui.it SPILAMBERTO, A RISCHIO LA CROCE DEL CAMPANILE. CHIUSO IL CENTRONel video l’intervista a Don Davide, Parroco La croce del campanile è ancora lì, a penzoloni a oltre quaranta metri di altezza. Attorno alla Chiesa di Sant’Adriano Papa resta un’ampia area transennata ... tvqui.it