Signa | ha un malore in chiesa salvata da poliziotto che usa defibrillatore

SIGNA (FIRENZE) – Momenti di paura nella nella parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo, in piazza Cavour a Signa, dove una donna è stata colta da un improvviso malore accasciandosi a terra e perdendo conoscenza. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 7 febbraio 2026 ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi, 21 febbraio. A prestare i primi soccorsi sono stati un medico presente alla celebrazione e il sovrintendente della Polizia di Stato Paolo Palli, in servizio alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Firenze. L’agente, che poco prima aveva notato la presenza di un defibrillatore automatico esterno (Dae) collocato fuori dalla chiesa, è uscito per recuperarlo e lo ha portato all’interno dell’edificio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

