Dopotutto… Balliamo al Teatro Al Massimo | sul palco la coppia Raimondo Todaro e Carmelo Caccamo

Dopotutto… Balliamo torna sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo. La commedia unisce comicità, emozione e danza in uno spettacolo che ha già fatto parlare di sé. Il 22 marzo, i protagonisti Raimondo Todaro e Carmelo Caccamo portano in scena un racconto sorprendente e umano, tra risate e momenti di riflessione.

"Dopotutto. Balliamo", la commedia teatrale che unisce comicità, emozione e danza in un racconto sorprendente e profondamente umano il 22 marzo al Teatro Al Massimo di Palermo. Protagonista sul palco l'inedita e affiatatissima coppia formata da Raimondo Todaro e Carmelo Caccamo, nei panni dell'irresistibile signora Santina. Lo spettacolo è prodotto da Input e dalla D9 produzioni. Quella tra Todaro e Santina non è una coppia nata a tavolino, ma il risultato di un incontro artistico cresciuto nel tempo: da un'idea iniziale pensata per una singola esibizione televisiva, il sodalizio si è trasformato in un percorso condiviso fatto di balli, gag e complicità, fino a diventare uno spettacolo teatrale vero e proprio.

Approfondimenti su Dopotutto Balliamo

