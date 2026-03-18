A Monte Mario, nel Municipio XIV di Roma, si svolge “InControCulture 2026” dal 21 al 23 marzo, in occasione della Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale. L’evento prevede una serie di iniziative culturali, artistiche e sportive rivolte principalmente a giovani e scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tematica del razzismo e promuovere l’inclusione. Tre giorni di attività con partecipazione di diverse realtà locali.

In coincidenza del 21 marzo, Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale, nel Municipio XIV di Roma (Monte Mario) è in arrivo “InControCulture 2026”: tante iniziative particolarmente dirette a giovani e scuole per promuovere l’inclusione e la lotta contro ogni forma di razzismo. Dopo il successo dello scorso anno, infatti, il 21, 22 e il 26 marzo tornano nel territorio municipale i moltissimi eventi gratuiti di “InControCulture”, realizzati dalla vasta rete di associazioni della “Rete Migranti per la promozione della cultura dell’accoglienza”, con il supporto del Municipio XIV Roma Monte Mario, Asl Roma 1, Samifo – Salute Migranti Forzati e Forum Terzo Settore del Lazio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, a Monte Mario “InControCulture 2026”: tre giorni di eventi culturali, artistici e sportivi contro il razzismo

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