Spear phishing la truffa personalizzata e quasi infallibile | ecco come funziona e cosa c’entra l’AI

Lo spear phishing è una forma di truffa informatica che si basa su messaggi mirati e personalizzati per ingannare le vittime. Questa tecnica utilizza spesso dati raccolti online per rendere le comunicazioni più credibili. Recentemente si parla anche dell’uso dell’intelligenza artificiale per creare attacchi più sofisticati e difficili da individuare. La minaccia riguarda utenti, aziende e organizzazioni di ogni settore.

Roma, 30 marzo 2026 – Lo spear phishing rappresenta una delle minacce più insidiose nel panorama della cybersecurity moderna. A differenza del phishing tradizionale, che spara nel mucchio sperando che qualcuno abbocchi, lo spear phishing è un attacco ‘chirurgico’, mirato specificamente a un individuo, un ruolo aziendale o un'organizzazione. L'obiettivo è rubare informazioni sensibili, credenziali di accesso o installare malware, spesso sfruttando tecniche di ingegneria sociale per apparire estremamente credibili. Il meccanismo dell'attacco. La forza di questa tecnica risiede nella preparazione. Gli hacker svolgono ricerche approfondite sulla vittima, raccogliendo dati da social media, siti web aziendali e altre fonti pubbliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spear phishing, la truffa personalizzata e (quasi) infallibile: ecco come funziona e cosa c’entra l’AI Articoli correlati Leggi anche: WhatsApp, arriva la “truffa della ballerina”. Ecco come funziona La truffa del pacco vuoto su Vinted: ecco come funzionaNuove truffe e nuovi tentativi di raggiro che, in questo caso, vanno a colpire i venditori. Tutti gli aggiornamenti su Spear phishing Argomenti discussi: Guida Antiphishing di Bitget: Individuare ed Evitare le; Nuova truffa via Google Forms! Gli annunci di lavoro puntano ad installare RAT sui PC. Phishing evoluto finge il controllo sicurezza Google e svuota account e walletUtenti di nuovo a rischio phishing. Una nuova sofisticata truffa sfrutta infatti uno dei meccanismi più familiari per gli utenti della rete: il controllo sicurezza dell’account Google. I ricercatori ... notizie.tiscali.it