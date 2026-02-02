La truffa del pacco vuoto su Vinted | ecco come funziona

Gli utenti di Vinted devono stare attenti. Una nuova truffa si diffonde tra chi vende attraverso la piattaforma. I truffatori convincono i venditori a spedire un pacco vuoto, lasciando i venditori senza merce e senza soldi. La polizia ha ricevuto diverse segnalazioni e invita a fare attenzione ai dettagli nelle transazioni online.

Nuove truffe e nuovi tentativi di raggiro che, in questo caso, vanno a colpire i venditori. Stiamo parlando della nuova truffa su Vinted del pacco vuoto. Il meccanismo del raggiro è piuttosto semplice. Il venditore spedice regolarmente il pacco che arriva a destinazione, come previsto. L'acquirente disonesto a quel punto svuota il pacco o cambia il contenuto. Dopodichè lamenta il ricevimento del pacco vuoto e chiede di ottenere un rimborso dalla piattaforma. In questo modo riesce a tenersi sia il prodotto che aveva acquistato sia ad avere indietro i soldi. Gli oggetti che finiscono più frequentemente nella truffa sono prodotti di lusso (gioielli, abiti di lusso, sneakers da collezione ecc), dal valore superiore ai 50 euro.🔗 Leggi su Parmatoday.it

