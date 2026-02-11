WhatsApp arriva la truffa della ballerina Ecco come funziona

Questa mattina sono arrivate decine di segnalazioni di utenti che hanno ricevuto un messaggio sospetto su WhatsApp. Qualcuno chiede se possono votare per il concorso di danza di una certa nipote, ma si tratta di una truffa. I malintenzionati cercano di ingannare le persone attraverso messaggi apparentemente innocenti, ma in realtà vogliono rubare dati o soldi. La polizia invita a fare attenzione e a non cliccare su link o fornire informazioni personali.

