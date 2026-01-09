È agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico ma continua a spacciare cocaina | 33enne in carcere VIDEO

Un uomo di 33 anni, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per spaccio di cocaina, è stato nuovamente arrestato. Nonostante le restrizioni, continuava a vendere sostanze stupefacenti dalla propria abitazione, violando le misure previste. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo ritorno in cella, evidenziando l’importanza di un efficace sistema di controlli e monitoraggio.

Nonostante già fosse agli arresti domiciliari da 4 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti e con l'applicazione del braccialetto elettronico, dalla propria abitazione continuava a vendere droga. Per questo un trentatreenne di Poggiofiorito è stato arrestato dalla guardia di finanza del comando.

