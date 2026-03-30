Spariscono 12 tonnellate di KitKat prima di Pasqua | la risposta di Nestlé è una frase perfetta

Durante un trasporto internazionale tra Italia e Polonia, sono scomparse circa dodici tonnellate di barrette KitKat. La sparizione è stata scoperta durante le operazioni di consegna e al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili dell’evento. Nestlé ha rilasciato una dichiarazione in risposta alla vicenda, senza ulteriori commenti.

Un carico monumentale di dodici tonnellate di barrette KitKat è misteriosamente svanito nel nulla durante un trasporto internazionale tra l’Italia e la Polonia. Il furto, che riguarda oltre 400.000 unità del celebre snack, ha colpito un autoarticolato partito dalle regioni centrali italiane e diretto verso i centri di smistamento dell’Europa orientale. Nestlé ha confermato l’accaduto commentando l’episodio con una battuta di spirito che ha fatto immediatamente il giro del web, trasformando un grave danno logistico in un caso mediatico globale. La sparizione del tir non è stata immediata, ma è frutto di una perdita di tracce avvenuta lungo le principali arterie autostradali europee. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Spariscono 12 tonnellate di KitKat prima di Pasqua: la risposta di Nestlé è una frase perfetta Articoli correlati Leggi anche: Maxi furto di KitKat, spariscono 12 tonnellate di barrette dirette in Polonia. L’azienda la prende con ironia: «I ladri hanno ottimi gusti» Leggi anche: È stato rubato un camion con 12 tonnellate di cioccolato KitKat: barrette sparite a pochi giorni da Pasqua Altri aggiornamenti su Spariscono 12 tonnellate di KitKat... Temi più discussi: Maxi furto di KitKat, spariscono 12 tonnellate di barrette dirette in Polonia. L'azienda la prende con ironia: I ladri hanno ottimi gusti; Maxi furto di KitKat: sparito un camion con dentro 400mila barrette. La Nestlè: Rischio carenza nei negozi; Colpo da 12 tonnellate di cioccolato: spariscono i KitKat a pochi giorni da Pasqua; Furto record di KitKat: sparite 12 tonnellate di barrette destinate alla Polonia. Colpo da 12 tonnellate di cioccolato: spariscono i KitKat a pochi giorni da PasquaRubate 12 tonnellate di KitKat tra Italia e Polonia: oltre 400mila barrette sparite, rischio carenze nei negozi prima di Pasqua. blogsicilia.it Maxifurto di KitKat: spariscono 12 tonnellate di snackRubato in Europa un camion diretto in Polonia con oltre 400mila confezioni. Indagini in corso Maxifurto di KitKat in Europa. Un camion carico del celebre snack è stato rubato durante il tragitto tra l ... liberoreporter.it