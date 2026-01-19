A Reggio Emilia, un collaboratore scolastico è stato sospeso dall’incarico dopo aver avuto comportamenti inappropriati nei confronti di otto alunne. L’uomo è stato sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire la vicenda. La scuola e le autorità continuano a collaborare per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.

Avrebbe indotto otto alunne di età inferiore ai 14 anni a subire abusi sessuali costringendole ad avere contatti fisici forzati in luoghi isolati della scuola tra ottobre e novembre 2025. Per questo un collaboratore scolastico di 28 anni è stato sottoposto ad alcune misure cautelari. L'indagine è partita da una denuncia di alcuni docenti che avrebbero ricevuto alcune confidenze da parte di alcune alunne. I carabinieri, su richiesta della procura di Reggio Emilia e su disposizione del gip, hanno eseguito la sospensione immediata dal pubblico servizio dell'uomo per un anno e, inoltre, lo hanno sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, avrebbe abusato di otto alunne: sospeso un collaboratore scolastico

"Atti sessuali sulle alunne", indagato giovane collaboratore scolastico

Un giovane collaboratore scolastico di Castelnovo Sotto è sotto inchiesta per presunti atti sessuali su otto alunne minorenni. L’indagato avrebbe utilizzato il suo ruolo per adescare e trattenere le studentesse in ambienti isolati della scuola, come l’aula magna e gli antibagni. L’indagine si concentra su comportamenti ritenuti inappropriati e sulla tutela delle minori coinvolte.

Leggi anche: Aggressione in un istituto scolastico a Frosinone: studenti lanciano liquido con urina e sostanza urticante su collaboratore scolastico, scuola evacuata

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Reggio Emilia, finisce in carcere per minacce e violenza - Reggio Emilia, 12 gennaio 2026 – Un incubo fatto di vessazioni quotidiane, controllo ossessivo e violenze fisiche che hanno stravolto la vita di una giovane donna. msn.com