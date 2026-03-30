Spada femminile assoluti | a Foggia le Lame Azzurre monopolizzano il podio

Le Lame Azzurre di Brindisi si sono distinte al Campionato Regionale Gold di Foggia, che si è svolto in tre giornate. La competizione ha visto la partecipazione di diverse atlete femminili in gare di spada assoluti, con le atlete brindisine che hanno conquistato il podio in più occasioni. L’evento ha rappresentato anche una prova di qualificazione alle fasi nazionali.

Tanti successi al Campionato Regionale Gold, valido anche come qualificazione alle fasi nazionali. La manifestazione si è aperta con la vittoria al fioretto cadette di Carola Calogiuri Tre giornate intense, ricche di emozioni e risultati di prestigio per le Lame Azzurre di Brindisi, grandi protagoniste al Campionato Regionale Gold di Foggia, valido anche come qualificazione alle fasi nazionali. La manifestazione si è aperta con la vittoria fioretto femminile cadette, dove Carola Calogiuri ha conquistato il gradino più alto del podio, ottenendo il pass per la fase nazionale Gold. Nella stessa giornata, ottimi risultati anche nella spada... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Spada femminile assoluti: a Foggia le Lame Azzurre monopolizzano il podio Articoli correlati Leggi anche: Scherma: altro podio per le azzurre in Coppa del Mondo! Santuccio seconda nella spada a Fujairah Leggi anche: Coppa del Mondo, staffetta femminile da podio: le Azzurre conquistano il secondo posto a Ruhpolding Altri aggiornamenti su Lame Azzurre Argomenti discussi: Scherma: Lame Azzurre maestri Zumbo protagoniste al Campionato Regionale Gold di Foggia: successi, podi e qualificazioni nazionali. Scherma, campionato Regionale Puglia Under 14 e Trofeo Coni: bene le Lame AzzurreMartina Zezza protagonista assoluta nella categoria ragazze: l’atleta ha dominato la competizione conquistando il titolo di Campionessa Regionale e staccando il pass per il Trofeo Coni ... brindisireport.it Scherma, ai campionati italiani a squadre la spada femminile Genovascherma conquista la serie A1Brilla la squadra composta da Margherita Baratta, Benedetta Madrignani, Matilde Lantermo e Arianna Pani, che guadagna il terzo gradino del podio e l’accesso ... ilsecoloxix.it