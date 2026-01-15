Coppa del Mondo staffetta femminile da podio | le Azzurre conquistano il secondo posto a Ruhpolding

Le squadre italiane di biathlon continuano a dimostrare competenza e determinazione nelle competizioni di Coppa del Mondo. A Ruhpolding, le staffette femminili hanno ottenuto un risultato importante, conquistando il secondo posto. Questo risultato testimonia l’impegno delle atlete e la crescita del movimento biathlon in Italia, offrendo segnali positivi per le future tappe della stagione.

Ruhpolding – Sfiorano il primo gradino del podio le Azzurre della staffetta in Coppa del Mondo di Biathlon, a Ruhpolding. A pochi metri dal traguardo le atlete tricolori cedono alle avversarie norvegesi (Johansen Marthe Krakstad, Arnekleiv Juni, Knotten Karoline Offigstad, Kirkeeide Maren) con il tempo di 17:06.9. Lottano in competizione nei 4x6km di percorso Hannan Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi e aggiungono, comunque, un risultato importante in carriera. Arriva dunque il secondo posto con il crono di 16:54.0. Terza è arrivata la Svezia (Skottheim Johanna, Gestblom Linn, Oeberg Elvira, Oeberg Hanna), con il tempo di 16:57. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

