Le azzurre della scherma confermano la loro competitività a livello internazionale. Dopo il risultato di Francesca Palumbo nel fioretto a Hong Kong, Alberta Santuccio si è piazzata seconda nella spada a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Questi risultati dimostrano la costante crescita e la qualità delle atlete italiane nelle competizioni di Coppa del Mondo 2025-2026.

Cambia il continente, ma non la sostanza. Dopo l’ottima seconda posizione ottenuta da Francesca Palumbo nel fioretto in quel di Hong Kong, nel pomeriggio Alberta Santuccio ha conquistato un altro piazzamento in top 3 alla Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada femminile, in programma questo fine settimana sulla pedana di Fujairah (Emirati Arabi Uniti). Anche l’azzurra infatti si è piazzata al posto d’onore, perdendo solo l’impegnativa finale contro la transalpina Candassamy. La cavalcata della nativa di Catania è cominciata con la sfida contro l’iberica Silva Gomez Lopez, battuta per 15-8, preludio dell’assalto con la cinese Wanlin Mo, superata a seguito di un incontro al cardiopalma terminato con il punteggio di 14-13, preludio del derby contro Rossella Fiamingo (poi dodicesima), arginata per 15-8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma: altro podio per le azzurre in Coppa del Mondo! Santuccio seconda nella spada a Fujairah

