traffico di droga dal sud america tutti assolti

Nell’ambito dell’operazione ‘Maffi’, la Finanza di Bologna ha portato a processo sei imputati coinvolti in un’indagine sul traffico di droga dal Sud America. Dopo un’attenta valutazione delle prove, il giudice ha emesso un verdetto di assoluzione per tutti, motivato dall’assenza di elementi che confermassero la loro responsabilità. Il procedimento rappresenta un importante risultato nel contrasto alle attività illecite di narcotraffico.

Tutti assolti "per non aver commesso il fatto". È il verdetto emesso per sei imputati nel processo di primo grado con rito ordinario scaturito dall’operazione ‘Maffi’, condotta dalla Finanza di Bologna; per loro il pubblico ministero della Dda Marco Forte aveva chiesto condanne sino a 12 anni. Tra gli assolti, anche un carpigiano, Cataldo Sparato. Al centro dell’inchiesta, un’associazione a delinquere dedita all’importazione in Italia di cocaina, tra 2018 e 2019. La droga, prodotta in Sudamerica, arrivava nei porti dei Paesi Bassi per poi approdare nella Bassa reggiana attraverso corrieri che usavano auto con doppi fondi realizzati da officine compiacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Traffico di cocaina dal Sud America, confiscato immobile in BulgariaUn'operazione internazionale ha portato al sequestro di un immobile in Bulgaria, collegato a traffici di cocaina proveniente dal Sud America.

