I carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato un uomo di 33 anni, di origini albanesi e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione sono stati trovati in possesso di cocaina e più di tremila euro in contanti. È stato anche identificato un cliente coinvolto nell’attività illecita, ora sotto indagine.

Pusher in manette e cliente nei guai. I carabinieri di Bastia Umbra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato intercettato vicino ai giardini pubblici durante una vendita. I carabinieri hanno visto la scena e sono intervenuti. L'uomo è stato perquisito e trovato in possesso di 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi, oltre alla somma in contanti di 3.565 euro. Contestualmente, è stato intercettato anche l’acquirente, un 47enne del luogo, il quale è stato segnalato alla Prefettura di Perugia per uso personale di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Spacciatore catturato: cocaina e più di tremila euro in tasca. Guai anche per il cliente

Articoli correlati

Controlli in centro: denunciato uno spacciatore con 4 dosi di cocaina in tascaProsegue l’attività di monitoraggio del territorio da parte dell’Arma dei carabinieri per la tutela della sicurezza urbana e del decoro nel centro...

Oltre 650 monete da 2 euro in tasca, ma erano false. Nei guai un 29enne: aveva anche 1 grammo di shabooPrato, 13 febbraio 2026 – Un mercato sommerso fatto di monete contraffatte, documenti d’identità falsi e strumenti di pagamento di provenienza...

Monopoli, 26 chili di cocaina dal valore di oltre 1 milione di euro nascosti in azienda

Una selezione di notizie su Spacciatore catturato

Temi più discussi: Smascherato dalla sua attività frenetica, spacciatore arrestato con mezzo chilo di cocaina; Il ragazzo che spacciava hashish e cocaina in sella alla sua bicicletta; Sassari, arrestato spacciatore di cocaina; Taranto, nascosta in cassaforte un chilo e mezzo di cocaina: arrestato il presunto pusher.

Cocaina a casa e nell’auto: spacciatore sassarese arrestato in flagranteSassari Nell’auto aveva 25 grammi di cocaina pronti per essere venduti, in casa teneva altri 50 grammi della stessa sostanza e aveva anche 16mila euro in banconote di vario taglio, presumibilmente fru ... lanuovasardegna.it

A 15 anni era già uno spacciatore professionista: fermato a Ivrea con crack, cocaina, contanti e una pistola giocattoloIn manette un giovane controllato a bordo della sua minicar: dalla perquisizione sono stati trovati anche 1500 euro in contanti ... torinoggi.it

È stato catturato in Spagna e tornato in Italia un uomo di 45 anni, latitante dal dicembre 2024. L’uomo deve espiare una pena complessiva superiore a 13 anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricettazione ed è considerat - facebook.com facebook