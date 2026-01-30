Si sta buttando di sotto Caos in diretta Rai sotto gli occhi di tutti

Durante una trasmissione in diretta, qualcosa improvvisamente va storto e crea scompiglio. La scena si interrompe bruscamente, lasciando gli spettatori sbigottiti. Per qualche istante, tutto sembra normale, poi si vede chiaramente un uomo che si butta di sotto, tra lo sconcerto di chi sta in studio e chi guarda da casa. Un momento di forte tensione che si svolge davanti agli occhi di tutti, senza preavviso.

Per qualche secondo, tutto sembra scorrere come sempre: la città sullo sfondo, le immagini di routine, il racconto di una mattinata qualunque. Poi, all’improvviso, qualcosa cambia. Una figura si muove in modo innaturale, i toni si alzano, e in diretta si percepisce quella frase che gela il sangue: “Si sta buttando di sotto”. È successo a Roma, nella zona Ostiense, sul ponte Spizzichino. Proprio mentre la Rai stava seguendo le operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex Mercati Generali, l’attenzione si è spostata di colpo da un servizio di cronaca a un’emergenza vera, improvvisa, drammatica.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

