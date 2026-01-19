Deformazione rilevata sotto lo Yellowstone il supervulcano che può innescare l'apocalisse

Recenti rilevazioni radar e GPS condotte dal USGS hanno individuato un'anomalia nella caldera di Yellowstone, il supervulcano noto per la sua potenzialità geotermica. In particolare, è stato osservato un leggero sollevamento nel bordo settentrionale del sistema, segno di attività sismica o cambiamenti nel sottosuolo. Questi dati sono importanti per monitorare eventuali evoluzioni e valutare i rischi associati a questa area geologicamente complessa.

What If Yellowstone Supervolcano Erupts

