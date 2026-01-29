Confisca da 30 milioni di euro al ' Re del calcestruzzo' amico dei Belforte

La Guardia di Finanza e la Polizia di Caserta hanno sequestrato 30 milioni di euro a Clemente Izzo, noto come il “Re del calcestruzzo”. L’indagine ha portato al sequestro di un patrimonio che si presume sia collegato a traffici illeciti, anche grazie alla stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e la Direzione Investigativa Antimafia. L’operazione ha messo in luce il legame tra Izzo e alcuni membri dei Belforte, sospettati di attività illegali.

Definito il provvedimento emesso dalla Sezione di Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Clemente Izzo, 63enne imprenditore di San Felice a Cancello Sottochiave il 'tesoretto' del re del calcestruzzo, Clemente Izzo, amico dei Belforte. La Direzione Investigativa Antimafia in sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta e la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, a seguito del provvedimento emesso dalla Corte di Cassazione, hanno eseguito la confisca definitiva dei beni riconducibili all'imprenditore 63enne di San Felice a Cancello, operante nel settore del cemento e della ristorazione.

