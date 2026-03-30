Sos Fiabe lo spettacolo al Jolly incanta grandi e piccini

Lo spettacolo “Sos Fiabe” si è svolto presso il teatro Jolly, attirando un pubblico composto sia da bambini che da adulti. La rappresentazione ha utilizzato favole e teatro per trasmettere messaggi legati al rispetto, al gioco di squadra e all’inclusione sociale. L’evento è durato circa un’ora e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, con un’attenzione particolare alle famiglie.

Educare i più piccoli ai valori del rispetto, del gioco di squadra e dell'inclusione sociale attraverso le favole e il teatro. È una delle mission della Compagnia Teatrale Sussurri D'Arte, che ieri sera, domenica 29 marzo, ha debuttato nel nuovo spettacolo “S.O.S. Fiabe: il mistero del lieto fine” al Teatro Jolly di Palermo. Con la regia di Dinesha Di Francesco, il cast di giovani attori- Toni Barranca, Marco Biondolillo, Paolo Calabrese, Silvia Cigno e Sharon Urru- affiancati dagli allievi del corso di teatro (Lorenzo Catalano, Giuseppe Di Liberto, Gabriele Lo Re, Salvatore Magliolo e Carola Pepati) ha portato in scena una favola... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Sos Fiabe, lo spettacolo al Jolly incanta grandi e piccini Articoli correlati Leggi anche: "Escort (ese) ma mi piace": lo spettacolo al Teatro Jolly Bob & Singer: Missione Natura, uno spettacolo che insegna a grandi e piccini il rispetto per la naturaLo spettacolo che Molino Rosenkranz propone per la prossima tappa della rassegna Fila a Teatro, domenica 22 febbraio (sipario alle 17.