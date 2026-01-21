Escort ese ma mi piace | lo spettacolo al Teatro Jolly

Dal 23 al 25 gennaio, al Teatro Jolly, va in scena “Escort (ese) ma mi piace!”, una commedia che combina humor e riflessione. La trama ruota attorno a un padre semplice ma deciso, interpretato da Gino Carista, e al suo tentativo di supportare il figlio, interpretato da Paolo Calabrese. Uno spettacolo che invita a sorridere e a riflettere sui rapporti familiari in modo leggero e naturale.

Uno spettacolo che fa ridere, riflettere e che ti sorprende. Dal 23 al 25 gennaio al teatro Jolly va in scena la commedia comica "Escort (ese) ma mi piace!" nella quale un padre (Gino Carista) non particolarmente dotto ma dai modi efficaci cerca di aiutare il figlio (Paolo Calabrese), immerso nei suoi libri, nella sua cultura ma con scarsa esperienza di vita vissuta, a relazionarsi con gli altri, in particolare con il gentil sesso. Con questo intento, chiama una ragazza esperta nel risolvere questo tipo di problemi. (Tiziana Martilotti). In un tourbillon di equivoci, malintesi, scontri, in particolare con la migliore amica del ragazzo (Clelia Cucco), nonché con un buffo boss della malavita (Sergio Pochini), in un crescendo di risate si arriverà a un finale quanto mai sorprendente.

