Il Poliziotto in corsia e spiderman portano sorrisi alla pediatria del Manzoni

7 gen 2026

Il 6 gennaio, il reparto di pediatria dell’ospedale Manzoni di Lecco ha ospitato la Festa dell’Epifania, organizzata dalla Segreteria provinciale Coisp di Lecco. Poliziotto in corsia e Spiderman hanno portato un sorriso ai bambini ricoverati, offrendo un momento di serenità e vicinanza in un’occasione speciale. L’evento ha contribuito a creare un’atmosfera di speranza e solidarietà all’interno della struttura.

Nel pomeriggio del 6 gennaio, presso il reparto di pediatria dell’ospedale Manzoni di Lecco, si è svolta la Festa dell’Epifania organizzata dalla Segreteria provinciale Coisp di Lecco: un’iniziativa fortemente voluta per regalare un momento di gioia, leggerezza e speranza ai bambini ricoverati e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

La Befana del Poliziotto in corsia alla pediatria del Manzoni.

