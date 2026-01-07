Il Poliziotto in corsia e spiderman portano sorrisi alla pediatria del Manzoni

Il 6 gennaio, il reparto di pediatria dell’ospedale Manzoni di Lecco ha ospitato la Festa dell’Epifania, organizzata dalla Segreteria provinciale Coisp di Lecco. Poliziotto in corsia e Spiderman hanno portato un sorriso ai bambini ricoverati, offrendo un momento di serenità e vicinanza in un’occasione speciale. L’evento ha contribuito a creare un’atmosfera di speranza e solidarietà all’interno della struttura.

Nel pomeriggio del 6 gennaio, presso il reparto di pediatria dell'ospedale Manzoni di Lecco, si è svolta la Festa dell'Epifania organizzata dalla Segreteria provinciale Coisp di Lecco: un'iniziativa fortemente voluta per regalare un momento di gioia, leggerezza e speranza ai bambini ricoverati e.

Dietro SpiderMan in corsia c’è Mattia Villardita. Al festival di Luce! racconta il suo superpotere: far sorridere i bambini in ospedale - Trasformare il dolore vissuto da piccolo in speranza per altri piccoli, che stanno affrontando gli stessi tormenti. quotidiano.net

Sorrisi in divisa la Befana del Poliziotto in corsia il Nido della Fenice Il nostro modo per #essercisempre raccontato alla trasmissione “Fatti per il cielo”. Polizia di Stato Rivedi qui la puntata - facebook.com facebook

