Svelato l’inizio delle riprese della nuova serie di Tomb Raider con la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft

Amazon MGM Studios ha annunciato l’inizio delle riprese della nuova serie di Tomb Raider, condividendo la prima immagine di Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft. La nuova interpretazione presenta alcuni cambiamenti estetici rispetto ai precedenti film, tra cui capelli scuri e un look aggiornato. La serie promette di offrire una nuova prospettiva sulla celebre avventuriera, mantenendo fede all’iconica figura di Lara Croft.

Capelli scuri a sostituire la chioma biondo rame, gli iconici short con cinghie per le armi e occhiali dalle lenti rosse: Amazon MGM Studios ha svelato l’inizio delle riprese della nuova serie di T omb Raider con la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft. Di cosa parla il nuovo Tomb Raider. Tomb Raider è tratta dalla serie di videogiochi, che segue le avventure della famosa archeologa Lara Croft, e dal franchise cinematografico con protagonista Angelina Jolie. La serie vede Turner nel ruolo di Lara Croft, affiancata dal cast, recentemente annunciato, composto da Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein. 🔗 Leggi su Amica.it

