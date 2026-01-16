Tomb Raider | la nuova Lara Croft sarà Sophie Turner

Sono attualmente in lavorazione le riprese ufficiali della nuova serie tv Prime Tomb Raider, di cui è regista e produttore esecutivo Jonathan van Tulleken. Il famosissimo videogioco, dal successo mondiale, diventa una serie tv, e il cast sembra già svelarsi alla stampa. Notizia di poche ore è che la bella e coraggiosa Lara Croft, protagonista del videogioco, sarà interpretata da Sophie Turner. Una nuova avventura per Sophie Turner. L’attrice britannica Sophie Turner ha conquistato il cuore del pubblico con il suo ruolo in Game of thrones (2011-2019) ma in realtà il suo percorso sui set cinematografici è più lungo e complesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

