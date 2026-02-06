Tomb Raider ecco Sophie Turner sul set con il vero costume di Lara Croft?

Dopo le prime immagini di Sophie Turner nei panni di Lara Croft, arrivano nuove foto dal set della serie Amazon. Questa volta l’attrice indossa un costume più realistico e fedele a quello del videogioco. I fan possono così vedere da vicino il look definitivo della protagonista, mentre le riprese continuano senza sosta.

Dopo le prime immagini dell'attrice nei panni del personaggio, possiamo darle un'ulteriore occhiata direttamente sul set della serie Amazon con un costume decisamente più adeguato Il mese scorso abbiamo visto la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella serie Tomb Raider di Prime Video, che ha ricevuto per lo più commenti positivi dai fan della famosa serie di videogiochi. Allo stesso tempo, alcuni hanno sostenuto che, data la sua somiglianza con i primi giochi, sembrava un po' troppo simile a un cosplay e non era propriamente credibile inserita in un contesto actionavventuroso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ecco un primo sguardo a Sophie Turner nel ruolo di Lara Croft in Tomb Raider, disponibile su Prime Video.

