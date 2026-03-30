Sono quasi 300 i pazienti seguiti nel Veronese con la teleriabilitazione dall' Ulss 9

Da veronasera.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'area del Veronese, circa 300 pazienti stanno seguendo un percorso di teleriabilitazione promosso dall'Ulss 9. Questa modalità consente di effettuare trattamenti da casa, utilizzando un computer o uno smartphone, eliminando la necessità di spostamenti e permettendo di risparmiare tempo e risorse. La piattaforma digitale supporta la continuità delle terapie senza uscire dall’abitazione.

Questa nuova modalità sfrutta le tecnologie di ultima generazione, permettendo agli interessati e ai loro familiari di svolgere i compiti assegnati comodamente da casa, contribuendo anche a ridurre le liste d'attesa Seguire il percorso di riabilitazione da casa, davanti ad un pc o ad uno smartphone. Senza spostamenti, ottimizzando tempo e risorse. Succede ai quasi 300 i pazienti presi in carico in tutto il territorio dell’Ulss 9 dall’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione dagli ospedali di Marzana-Verona e Bovolone, che dopo la pandemia ha sviluppato questa nuova modalità di riabilitazione attraverso l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione tra cui sensori e realtà virtuale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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