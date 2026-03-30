Sono quasi 300 i pazienti seguiti nel Veronese con la teleriabilitazione dall' Ulss 9

Nell'area del Veronese, circa 300 pazienti stanno seguendo un percorso di teleriabilitazione promosso dall'Ulss 9. Questa modalità consente di effettuare trattamenti da casa, utilizzando un computer o uno smartphone, eliminando la necessità di spostamenti e permettendo di risparmiare tempo e risorse. La piattaforma digitale supporta la continuità delle terapie senza uscire dall’abitazione.

Questa nuova modalità sfrutta le tecnologie di ultima generazione, permettendo agli interessati e ai loro familiari di svolgere i compiti assegnati comodamente da casa, contribuendo anche a ridurre le liste d'attesa Seguire il percorso di riabilitazione da casa, davanti ad un pc o ad uno smartphone. Senza spostamenti, ottimizzando tempo e risorse. Succede ai quasi 300 i pazienti presi in carico in tutto il territorio dell’Ulss 9 dall’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione dagli ospedali di Marzana-Verona e Bovolone, che dopo la pandemia ha sviluppato questa nuova modalità di riabilitazione attraverso l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione tra cui sensori e realtà virtuale. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sono quasi 300 i pazienti seguiti nel Veronese con la teleriabilitazione dall'Ulss 9 Articoli correlati Lotteria Italia, quasi 300 mila euro nel Veronese: due vincite a SommacampagnaSei premi minori e quasi 300 mila euro vinti, di cui quasi la metà a Sommacampagna. Leggi anche: Pazienti al pronto soccorso seguiti da casa con un'app, al via dall'Ingrassia un progetto sperimentale Altri aggiornamenti su Sono quasi Temi più discussi: Domenica Ecologica: a Roma rilevate quasi 300 infrazioni. Il bilancio dei controlli; Teleriabilitazione a Verona, quasi 300 pazienti seguiti sul territorio dell’Ulss 9; Teleriabilitazione. Quasi 300 pazienti seguiti dall’Ulss 9; Sanità digitale, cresce la teleriabilitazione nel Veronese: quasi 300 pazienti seguiti da casa. Medio Oriente, quasi 300 bambini uccisi in 10 giorni di conflitto: Più di uno ogni oraQuasi 300 bambini uccisi in appena dieci giorni di conflitto in Medio Oriente. Significa più di un bambino ogni ora. È il drammatico bilancio diffuso da Save the Children, secondo cui l’escalation ... greenme.it Medio Oriente, quasi 300 bambini uccisi in 10 giorni di conflitto: Più di uno ogni oraQuasi 300 bambini uccisi in appena dieci giorni di conflitto in Medio Oriente. Significa più di un bambino ogni ora. È il drammatico bilancio diffuso da Save the Children, secondo cui l’escalation mil ... msn.com Questa settimana sono arrivata quasi alla fine di questo lavoro Mi manca davvero poco… In settimana vi farò vedere anche il video E voi invece Cosa avete realizzato in questi giorni Fatemi vedere i vostri lavori nei commenti anche se non sono ancor - facebook.com facebook La concorrenza nel trasporto aereo e ferroviario #AV in Italia hanno portato ad una grande crescita dei passeggeri. Nel trasporto aereo il numero di passeggeri è quasi quadruplicato in 30 anni (liberalizzazione del 1997), mentre nell'AV sono quasi triplicati (co x.com