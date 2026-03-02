Pazienti al pronto soccorso seguiti da casa con un' app al via dall' Ingrassia un progetto sperimentale

È stato avviato un progetto sperimentale dall'Asp di Palermo che permette di seguire il percorso dei pazienti al pronto soccorso tramite un'applicazione. Attraverso il sistema digitale chiamato “Ps Tracking”, i medici e il personale sanitario possono monitorare in tempo reale i pazienti che vengono assistiti al pronto soccorso, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle cure e la comunicazione con i pazienti stessi.

Seguire il percorso del paziente al pronto soccorso direttamente da smartphone. Un'opzione che, in alcuni casi, diventa realtà grazie a "Ps Tracking", un sistema digitale di tracciamento del percorso assistenziale introdotto in forma sperimentale dall'Asp di Palermo. Si partirà questa settimana.