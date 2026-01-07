Lotteria Italia quasi 300 mila euro nel Veronese | due vincite a Sommacampagna

L’estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio ha premiato sei vincitori nel Veronese, con un totale di quasi 300 mila euro distribuiti, di cui circa la metà a Sommacampagna. Durante la trasmissione “Affari Tuoi” su Rai Uno, sono stati annunciati sei premi minori e le relative vincite. Questa estrazione conferma l’interesse e l’entusiasmo dei partecipanti nella provincia di Verona.

Sei premi minori e quasi 300 mila euro vinti, di cui quasi la metà a Sommacampagna. L'estrazione della Lotteria Italia avvenuta nella serata del 6 gennaio, nel corso della puntata della trasmissione televisiva "Affari Tuoi" in onda su Rai Uno, ha visto dunque sei biglietti venduti nel Veronese.

