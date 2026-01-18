La scoperta di nuovi farmaci per la fibrosi cistica rappresenta un passo avanti importante, offrendo speranza a molti pazienti. Tuttavia, l’accesso a queste terapie non è ancora universale, creando disparità di trattamento. Cristina racconta la storia del suo figlio Mauro, sottolineando quanto sia fondamentale garantire a tutti i pazienti la possibilità di migliorare la qualità della vita attraverso cure efficaci e accessibili.

«Devi brillare di più - dice Will, protagonista del film “A un metro da te” -. Questa è la vita, finirà prima che tu te ne accorga». Il tempo sembra scorrere più veloce per chi nasce con una malattia rara come la fibrosi cistica, come sa bene Cristina, che insieme a suo figlio Mauro l’affronta a viso aperto da 19 anni: «La vera svolta, per noi - racconta -, sono stati i nuovi farmaci modulatori della proteina Cftr: ci hanno cambiato la vita. Purtroppo, però, non sono ancora accessibili a tutti». Cristina da sempre collabora con la delegazione bergamasca della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica: «Solo con la ricerca e allargando l’accessibilità e l’efficacia dei nuovi farmaci si può migliorare in modo concreto la vita delle persone che devono convivere con questa malattia, come è capitato a noi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Fibrosi cistica, i nuovi farmaci una svolta: «Ma non sono ancora accessibili a tutti»

